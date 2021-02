Клопп признал поражение «Ливерпуля» в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда потеряла шансы на победу в чемпионате Англии.

После поражения от «Лестера» (1:30 в матче 24-го тура первенства немцу задали вопрос: «Юрген, теперь вы уступаете чемпионский титул?».

«Да. Не могу поверить в это, но да», — приводит слова специалиста ESPN в Twitter.

После 24 туров «Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 13 очков, при этом у «горожан» есть матч в запасе.

Ранее Клопп заявил о непростой ситуации «Ливерпуля» после проигрыша «Лестеру».

