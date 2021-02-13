Олимпийский чемпион Васильев раскритиковал сборную России по биатлону
Анастасия Мартыненко
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал сборную России по биатлону, передает РИА «Новости».
Биатлонистки не смогли завоевать медали в спринтерской гонке, лучший результат показала Ирина Казекевич. Накануне мужская сборная также осталась в спринте без наград, лучшим стал Эдуард Латыпов.
«Какие позитивные моменты можно искать, если наши биатлонистки с первых метров начали очень много проигрывать? Видно, что они функционально вообще не готовы. Удивительным было решение готовиться к чемпионату мира наверху, на высоте в Поклюке», — заявил Васильев.
Ранее сообщалось, что Губерниев назвал провалом выступление Мироновой в спринте на ЧМ.