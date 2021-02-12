UFC официально анонсировал cледующий бой Алексея Олейника

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) официально подтвердили, что российский ветеран ММА Алексей Олейник разделит октагон с американцем Крисом Даукаусом (7-2).

Встреча тяжеловесов пройдет на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (США) в ночь на 21 февраля по московскому времени.

Напомним, что в последнем поединке 43-летний Олейник проиграл Деррику Льюису техническим нокаутом во втором раунде. Всего же на счету «Удава» 59 побед, 14 поражений и одна ничья.

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