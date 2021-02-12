Гвардиола бросил вызов «Баварии»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оригинально поздравил мюнхенскую «Баварию» с триумфом в финале клубного чемпионата мира — 2021 над «Тигрес», передает «Чемпионат».

Встреча прошла 11 февраля и завершилась со счетом 1:0.

«Мы так гордимся, я так горжусь! Большие поздравления всем, особенно Ханси-Дитеру Флику, игрокам и обслуживающему персоналу с этим удивительным событием.

Однако я хочу сказать Ханси, что вы вторая команда, выигравшая шесть титулов кряду! До вас была еще одна команда — «Барселона». Так что, может, я позвоню Месси и компании, и мы сможем сыграть за седьмой титул? Скажите, где и когда, и мы будем там!» — гласит сообщение Гвардиолы, опубликованное в Twitter-аккаунте мюнхенцев.

Напомним, что немецкий гранд выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов УЕФА, Кубок Германии, а также Суперкубки Германии и УЕФА.

Ранее «Бавария» представила своего тренера в образе Таноса.