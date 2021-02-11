Неймар пропустит матч Лиги чемпионов из-за очередной травмы

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар получил очередное повреждение, из-за которого пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает официальный сайт парижского клуба.

Игрок травмировался в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0). Сообщается, что форвард повредил приводящую мышцу, и его восстановление займет порядка четырех недель.

Таким образом, Неймар не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против своей бывшей команды — «Барселоны». Игра состоится 16 февраля в Испании, ответный поединок пройдет 10 марта в Париже.

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