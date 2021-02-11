Главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, российский хавбек вернется на свой прежний уровень функциональной готовности в случае более частого появления на поле.

Также Кержаков считает, что Головин не затерялся бы в любой команде мира, так как обладает отличным пасом и превосходным видением игры.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.