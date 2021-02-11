«Ганновер» хочет выкупить Бийола у ЦСКА за €400 тыс.
Вадим Балканов
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«Ганновер-96» изъявил желание выкупить словенского полузащитника Яку Бийола у московского ЦСКА. Об этом сообщает Sport Buzzer.
По информации источника, немецкий клуб готов предложить армейцам €400 тыс. Если армейцы не будут удовлетворены этой суммой, то саксонский коллектив переключится на других игроков.
Напомним, что согласно арендному соглашению, «Ганновер» может выкупить Бийола за €5 млн.
В нынешнем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги хавбек сыграл 18 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков оценил работу Андрея Аршавина в «Зените».