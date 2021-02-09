Хавбек «Реала» Азар не считает свои травмы концом света

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался о своих постоянных травмах, передает On The Front Foot.

В начале февраля стало известно, что Азар, который только недавно восстановился, вновь выбыл — он пропустит больше месяца из-за мышечной травмы. Стоит отметить, что за полтора года, которые хавбек провел в мадридском клубе, он пропустил 43 матча из-за повреждений.

«Это не конец света, потому что я могу провести время с детьми. Когда ты травмирован и ты один, может быть тяжело, но меня поддерживает моя семья», — заявил полузащитник.

Ранее сообщалось, что дубль Варана принес «Реалу» волевую победу над «Уэской».