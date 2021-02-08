«Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу Промеса

Московский «Спартак» предложил амстердамскому «Аяксу» три варианта сделки по переходу нападающего Квинси Промеса, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, из-за расследования уголовного дела с участием футболиста красно-белые хотят застраховать свою позицию перед переходом игрока.

«Спартак» предложил нидерландскому клубу оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона, трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если футболисту придется вернуться на родину, либо переход игрока с оплатой полной суммы, но с возможностью возврата части средств, если Промес покинет расположение клуба. Пока «Аякс» не ответил на предложение московской команды.

Отмечается, что директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию источника.

«Спартак» готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», — заявил представитель красно-белых.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» прояснили ситуацию по трансферу Промеса.