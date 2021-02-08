«Чикаго» в овертайме оказалось сильнее «Далласа»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Даллас Старз».

Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Алекс Дебрикэт.

У проигравшей команды единственный гол на счету Джейсон Робертсон.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал четыре очка в матче против «Филадельфии Флайерз».