«Чикаго» в овертайме оказалось сильнее «Далласа»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Даллас Старз».
Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Алекс Дебрикэт.
У проигравшей команды единственный гол на счету Джейсон Робертсон.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал четыре очка в матче против «Филадельфии Флайерз».