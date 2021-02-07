Команда «Время первых» вышла вперед на Кубке Первого канала
Андрей Черников
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Команда «Время первых» Евгении Медведевой вышла вперед на Кубке Первого канала по фигурному катанию после мужской произвольной программы.
«Время первых» набрала 1848,32 балла. «Красная машина» Алины Загитовой имеет в активе 1829,63 балла.
Лучший результат в мужской произвольной программе показал Марк Кондратюк, который набрал 196,23 балла.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.
Ранее «Время первых» сократило отставание от «Красной машины» на Кубке Первого канала.