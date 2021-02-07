Национальная хоккейная лига (НХЛ) может рассмотреть вариант приостановки сезона регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех хоккеистов.

Об этом проинформировал журналист газеты New York Post Ларри Брукс. Согласно его сообщению, вакцина будет доступна игрокам через четыре-шесть недель.

Приостановка сезона может быть рассмотрена в том случае, если COVID-19 продолжит распространяться среди игроков команд, что приводит к переносу поединков.

В настоящее время в списке отстраненных из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, среди них есть несколько россиян.

Ранее сообщалось, что голкипер «Айлендерс» Варламов» провел 500 матчей в НХЛ.