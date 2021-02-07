Тедеско прокомментировал ситуацию с трансфером Промеса в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с трансфером нидерландского нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых, передает Sport24.

О том, что трансфер форварда согласован, сообщалось в начале февраля, однако 6 числа Леонид Федун объявил, что с переходом Промеса возникли затруднения, однако со стороны российского клуба приложены все усилия.

«Конечно. Мы каждый день на связи с руководством и ждем, когда вопрос [с трансфером] решится. Поверьте, в «Спартаке» делают все, чтобы осуществить сделку», — заявил специалист.

Ранее СМИ сообщили, что Промес уже является игроком «Спартака».