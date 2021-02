Медведев отпраздновал победу на ATP Cup в стиле любимого футболиста

Российский теннисист Даниил Медведев отпраздновал победу сборной России на турнире ATP Cup в стиле любимого футболиста — Марио Гомеса, сообщает пресс-служба мероприятия в Twitter.

Национальная российская команда оказалась сильнее сборной Италии со счетом 2-0, а Медведев в своем финальном поединке обыграл Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2.

«Это было не очень бурное празднование. Оно было в стиле Марио Гомеса, но не думаю, что вышло очень похоже. Марио Гомес делал так, когда играл за «Баварию», он был моим любимым игроком и не всегда праздновал свои голы», — поделился теннисист.

Медведев — давний поклонник мюнхенской «Баварии». После победы российского спортсмена на Итоговом турнире в Лондоне немецкая команда презентовала теннисисту именную футболку в качестве поздравления.

Ранее сообщалось, что Медведев считает победу на ATP Cup большим достижением.

A smile from @DaniilMedwed??



That's how much #ATPCup means pic.twitter.com/pPtkbrwHYE