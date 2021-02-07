«Аризона» Любушкина обыграла «Сент-Луис» Барбашева в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» обыграла «Сент-Луис Блюз».
Встреча прошла в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 1:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клэйтон Келлер и Джейкоб Чичран, оформивший дубль.
У проигравшей команды единственный гол на счету Роберта Томаса.
Ранее сообщалось, что вратаря клуба «Даллас Старз» Антона Худобина вывели из состава после опоздания на тренировку.