«Аризона» Любушкина обыграла «Сент-Луис» Барбашева в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» обыграла «Сент-Луис Блюз».



Встреча прошла в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клэйтон Келлер и Джейкоб Чичран, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на счету Роберта Томаса.

Ранее сообщалось, что вратаря клуба «Даллас Старз» Антона Худобина вывели из состава после опоздания на тренировку.