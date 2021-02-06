Российский теннисист наказан за нарушение антикоррупционных правил

Российский теннисист Никита Гудожников дисквалифицирован за нарушение антикоррупционных правил, сообщается на официальном сайте International Tennis Integrity Agency (ITIA).

В заявлении отмечается, что спортсмен отказался сотрудничать со следствием. Россиянин отстранен на 30 месяцев, а также оштрафован на $7,5 тысяч.

Срок дисквалификации начинается с 4 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи.