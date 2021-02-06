У Кокорина 100% точных передач в матче с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин дебютировал в Серии А.

В матче против миланского «Интера» российский форвард появился на поле на 74-й минуте. За это время, по данным WhoScored, 29-летний футболист не нанес ни одного удара по воротам соперника, девять раз коснулся мяча, отдал девять из девяти точных передач и по итогам игры набрал 6,03 балла.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ожидает скорого возвращения нападающего Квинси Промеса в клуб.