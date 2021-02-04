Правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч ЛЧ
Харитон Сергеев
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Правительство Германии запретило въезд английскому «Ливерпулю» на территорию страны на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает Sky Sports.
Данные меры введены из-за пандемии коронавируса.
«Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу «РБ Лейпциг», что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует Sky Sports постановление немецкого правительства.
Напомним, команды должны были сыграть 16 февраля в Германии. Ответная встреча запанирована на 10 марта.
Ранее Юрген Клопп оценил шансы на возвращение Садио Мане к матчу с «Манчестер Сити».