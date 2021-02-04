Правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч ЛЧ

Правительство Германии запретило въезд английскому «Ливерпулю» на территорию страны на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает Sky Sports.

Данные меры введены из-за пандемии коронавируса.

«Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу «РБ Лейпциг», что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует Sky Sports постановление немецкого правительства.

Напомним, команды должны были сыграть 16 февраля в Германии. Ответная встреча запанирована на 10 марта.

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