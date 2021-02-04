Сборная России против команды Хорватии может пройти в «Лужниках»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии может пройти в Москве на стадионе «Лужники».

«В 2020 году РФС не мог себе позволить проводить матчи без зрителей в «Лужниках», в этом году постараемся провести там определенное количество встреч. Возможно, первой игрой станет встреча против команды Хорватии, также есть финал Кубка и Суперкубок», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии пройдет 1 сентября.

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер предложил провести финал Кубка России в «Лужниках».