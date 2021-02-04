Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки перепутала летнюю Олимпиаду-2020 в Токио и зимние Игры 2022 года в Пекине.

На брифинге журналистка задала вопрос о том, будет ли для сборной США безопасно отправиться в японскую столицу в период пандемии коронавируса.

«В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийскими играми в Пекине», — сказала Псаки.

В ответ журналистка заявила, что ее вопрос касался летних Игр в Токио.

«О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду», — сказала представитель Белого дома и перевела тему.

Ранее сообщалось, что коалиция из 180 правозащитных групп, представляющих тибетцев, уйгуров, монголов и других этнических меньшинств, призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за нарушений прав в стране.