МИД Китая отреагировал на призывы бойкотировать Игры в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь высказался о призывах бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что коалиция из 180 правозащитных групп, представляющих тибетцев, уйгуров, монголов и других этнических меньшинств, призвали бойкотировать соревнования в китайской столице из-за нарушений прав в стране.

«Хотел бы отметить, попытки помешать, создать препятствия для проведения Олимпиады, руководствуясь политическими целями, крайне безответственны. Мы уверены, что подобные действия не получат поддержки международного сообщества и не увенчаются успехом», — заявил Ван Вэньбинь на брифинге.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в МИД Китая рассказали о подготовке к проведению соревнований.