Шесть фигуристок планируют исполнить четверные прыжки на юниорском ЧР

Шесть фигуристок планируют включить в произвольные программы четверные прыжки на чемпионате России среди юниоров, сообщает Sport24.

По информации издания, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Вероника Жилина планирует исполнить два четверных тулупа, Наталья Лагутова — четверной тулуп, Софья Самоделкина — четверной риттбергер и четверной сальхов, Елизавета Берестовская — два четверных тулупа, еще одна представительница академии Плющенко Софья Муравьева — четверной тулуп, а ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева намерена включить в программу два четверных тулупа.

Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров проходит с 3 по 5 февраля в Красноярске. Произвольную программу спортсменки покажут 4 февраля.

Ранее сообщалось, что после короткой программы лидирует Муравьева.