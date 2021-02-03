Тедеско назвал русских людей закрытыми
Вадим Балканов
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Sports.ru высказался об общении с россиянами.
Немецкий специалист заявил, что в первое время пребывания в России ему было непросто.
«Русские — закрытые люди, это точно не стереотип. Когда меня узнали получше, местные ребята были готовы сделать все, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, я себя вел также по отношению к ним», — сказал Тедеско.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о своем пребывании в лондонском «Тоттенхэме».