Тедеско назвал русских людей закрытыми

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Sports.ru высказался об общении с россиянами.

Немецкий специалист заявил, что в первое время пребывания в России ему было непросто.

«Русские — закрытые люди, это точно не стереотип. Когда меня узнали получше, местные ребята были готовы сделать все, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, я себя вел также по отношению к ним», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о своем пребывании в лондонском «Тоттенхэме».