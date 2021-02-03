Дюков высказался резко против сокращения команд в РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался резко против сокращения команд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил в интервью «СЭ».

По его словам, подобное решение окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола.

Дюков отметил, что необходимо найти новую формулу проведения чемпионата России, которая поспособствует увеличению количества зрелищных матчей и приведет к усилению конкурентоспособности клубов на европейской арене.

Ранее Никита Чернов рассказал о взаимоотношениях с опытными партнерами в бытность игры за московский ЦСКА.