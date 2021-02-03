Депутат Лебедев пристыдил Фазеля за перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о проведении чемпионата мира по хоккею — 2021 в Латвии, передает «Чемпионат.com».

Изначально турнир должен был пройти в двух странах — Латвии и Белоруссии. Однако Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе турнира из Минска в связи с политической обстановкой.

Лебедев отметил, что главе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелю должно быть стыдно за такое решение.

«Решение это носит политический характер. Господину президенту федерации хоккея должно быть как минимум неудобно, а как максимум стыдно за то, что политика взяла верх над спортом. Хотя он делал вид, что пытался сохранить ситуацию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Третьяк объяснил решение ИИХФ провести ЧМ по хоккею в Латвии.