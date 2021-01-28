«Фиорентина» представила игровую футболку Кокорина

«Фиорентина» представила игровую футболку нападающего Александра Кокорина. Фотография опубликована на странице команды в Twitter.

Российский форвард будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером.

Летом 2020 года Кокорин перешел в московский «Спартак». В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

27 января «фиалки» объявили о трансфере футболиста. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года, а сумма сделки составила €4,5 млн.

Ранее Кокорин прокомментировал переход в «Фиорентину».