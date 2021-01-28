«Фиорентина» представила игровую футболку Кокорина
Антон Борисов
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«Фиорентина» представила игровую футболку нападающего Александра Кокорина. Фотография опубликована на странице команды в Twitter.
Российский форвард будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером.
Летом 2020 года Кокорин перешел в московский «Спартак». В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
27 января «фиалки» объявили о трансфере футболиста. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года, а сумма сделки составила €4,5 млн.
Ранее Кокорин прокомментировал переход в «Фиорентину».
NUMERO | ��— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 28, 2021
Kokorin è il nostro nuovo numero 9️⃣1️⃣#ForzaViola �� #Fiorentina pic.twitter.com/e15axLz0WT