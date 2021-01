ЦСКА разорвет контракт с Джеймсом

Московский ЦСКА намерен разорвать контракт с разыгрыавющим Майком Джеймсом. Об этом сообщает журналист Маттео Андриани в своем Twitter.

По информации источника, столичный клуб уже занимается поисками подходящей замены. В качестве одного из вариантов предлагается экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шабазз Напьер.

Напомним, что Джеймс выступает за ЦСКА с августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что Майк Джеймс отреагировал на слухи о драке с Торнике Шенгелией.

Mike James is almost certainly out of CSKA Moscow. The team will move to the market to replace it, with Shabazz Napier as the favorite. I remember that players from other teams in the EuroLeague could not play this season.#EuroLeague #Basketball #Baloncesto #Transfers #Napier