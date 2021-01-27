Алексей Миранчук забил за «Аталанту» в матче Кубка Италии с «Лацио»

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Бергамская «Аталанта» принимает римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил мяч во втором тайме.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук в стартовом составе «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Лацио».