ЦСКА сыграет с «Реал Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании

Московский ЦСКА сыграет с «Реал Мурсией» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Встреча пройдет 28 января в Кампоаморе (Испания) и начнется в 13:00 мск.

Телеканал Okko Спорт покажет игру в прямом эфире.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на 4 очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.