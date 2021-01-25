Норвежские СМИ обвинили Большунова в идиотском поведении на этапе Кубка мира

Норвежский портал Dagbladet раскритиковал сборную России и российского лыжника Александра Большунова за выступление на мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Напомним, что на финише эстафеты Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.

Как итог, сборная России была дисквалифицирована с эстафеты за неспортивное поведение.

«Проблема России не в идиотском поведении Александра Большунова. Куда хуже обстояли дела с последующим наездом на финских лыжников на финише, в результате которого Большунов и российская команда были дисквалифицированы.

Россия полностью изолирована. Пока что их спортивных героев щадят на крупнейших чемпионатах, но это не продлится долго, если русский менталитет не изменится», — говорится в статье на официальном сайте Daglabet.

Ранее на Большунова подали заявление в финскую полицию.