«Спартак» и «Аякс» не вели переговоров по переходу Промеса

Московский «Спартак» и нидерландский «Аякс» не вели переговоров по переходу нападающего Квинси Промеса. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, «Аякс» удивлен сообщением российских СМИ о договоренности с московским клубом о переходе нападающего.

Отметим, что Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.