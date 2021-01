Гэтжи поздравил Порье с победой над Макгрегором

Боец Джастин Гэтжи поздравил Дастина Порье с победой над Конором Макгрегором.

Напомним, Порье нокаутировал своего соперника во втором раунде.



«В 2021 году в нашем дивизионе будут адские скачки. Отличный вечер. Рад за Дастина Порье», — написал Гэтжи в Twitter.



Ранее Порье заявил о желании реванша с Макгрегром.

2021 going to be a hell of a ride in this division. Great night of fights. Happy for @DustinPoirier