Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира

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Денис Спицов, Александр Большунов и Иван Якимушкин Денис Спицов, Александр Большунов и Иван Якимушкин
Денис Спицов, Александр Большунов и Иван Якимушкин
Global Look Press

Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Норвежские лыжники преодолели дистанцию за 49 минут и 34 секунды.

Сборная России заняла третье место в гонке, уступив сборной Норвегии на 42 секунды.

Лыжные гонки. Лахти (Финляндия). Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия — 1:07:56,8
2. Финляндия — +40,9
3. Россия — +42,1

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.