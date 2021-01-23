Большунов после падения пообещал вернуть долг норвежцам на ЧМ

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российский лыжник Александр Большунов российский лыжник Александр Большунов
российский лыжник Александр Большунов
Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов высказался о падении перед выездом на стадион в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсмен шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от лидера, норвежца Эмиля Иверсена, на 20,9 секунды.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали — без шансов. Это не специально, но они могут всё это продумать заранее. Но сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира.