Клопп обещал не плакать, если клуб не купит нужных ему игроков

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных целях клуба, передает Goal.com.

«В трансферных планах ничего не изменилось. Не буду плакать, как пятилетний ребенок, если не получу того, чего хочу. Честно говоря, большую часть времени я не получаю того, чего хотел», — сказал Клопп.



В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные» занимают четвертое место, набрав 34 очка.

Ранее Клопп назвал поражение от «Бернли» «настоящим ударом в лицо».