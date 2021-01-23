Клопп обещал не плакать, если клуб не купит нужных ему игроков

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Reuters

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных целях клуба, передает Goal.com.

«В трансферных планах ничего не изменилось. Не буду плакать, как пятилетний ребенок, если не получу того, чего хочу. Честно говоря, большую часть времени я не получаю того, чего хотел», — сказал Клопп.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные» занимают четвертое место, набрав 34 очка.

Ранее Клопп назвал поражение от «Бернли» «настоящим ударом в лицо».