Вратарь Селихов готов выступать за вторую команду «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, что готов выступать за вторую команду красно-белых, передает «СЭ».

«Если не буду проходить в состав основы, попрошусь во вторую команду. Она существует для развития молодых и получения игровой практики остальных игроков», — сказал Селихов.



В текущем сезоне голкипер не выходил на поле.



Ранее Селихов рассказал о готовности уйти из «Спартака».