Шипулин трогательно поздравил Логинова с победой на этапе Кубка мира

Чемпион мира 2017 года, депутат Госдумы Антон Шипулин поздравил Александра Логинова с победой в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

Россиянин прошел дистанцию за 48 минут 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха. После гонки спортсмен не смог сдержать слез. Логинов признался, что его реакция связана со смертью отца.

«Есть первая личная победа в сезоне! Саня, поздравляю! Лучший! Ты провел отличную гонку, уверен, твой папа все видит и тобой гордится. Впереди ЧМ, так держать, мужик!» — написал Шипулин в Instagram.

Ранее был объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце.