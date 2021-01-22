Соперник россиянина Царукяна по UFC 257 не пришел на взвешивание
Антон Борисов
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Немецкий боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Насрат Хакпараст не пришел на процедуру взвешивания перед боем против россиянина Армана Царукяна на турнире UFC 257, сообщает MMA Junkie в Twitter.
Таким образом, поединок, который должен был пройти в легком весе, отменен. Отмечается, что соперником россиянина может стать Мэтт Фревола, который остался без оппонента.
Хакпараст провел в профессиональной карьере 15 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения.
Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. В главном поединке вечера сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Ранее сообщалось, что Царукян провалил взвешивание.