Немков рассказал о состоянии здоровья Федора Емельяненко

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Федор Емельяненко сразу после нокаута от Райана Бейдера Федор Емельяненко сразу после нокаута от Райана Бейдера
Федор Емельяненко сразу после нокаута от Райана Бейдера
Reuters

Боец Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о состоянии здоровья Федора Емельяненко, передает «Чемпионат.com».

Напомним, спортсмен попал в больницу с коронавирусом.

«Федор попал в больницу из-за коронавируса. Он чувствует себя хорошо, его скоро выписывают. В понедельник ему будут делать последнее КТ — по его результатам должны отпустить домой», — сказал Немков.

Ранее у Федора Емельяненко выявили двустороннюю пневмонию.