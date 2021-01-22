Боец Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о состоянии здоровья Федора Емельяненко, передает «Чемпионат.com».

Напомним, спортсмен попал в больницу с коронавирусом.



«Федор попал в больницу из-за коронавируса. Он чувствует себя хорошо, его скоро выписывают. В понедельник ему будут делать последнее КТ — по его результатам должны отпустить домой», — сказал Немков.

Ранее у Федора Емельяненко выявили двустороннюю пневмонию.