Левандовски обновил рекорд результативности первого круга Бундеслиги
Вадим Балканов
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обновил рекорд результативности первого круга немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Gracenote.
Польский форвард отметился голом в ворота «Аугсбурга» и довел число голов после 17-ти туров до 22-х.
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 20 мячей.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил возможный трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».
⚽ - Most @Bundesliga_DE goals scored at the half-way point of a season (17 matches)— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 20, 2021
22 - @lewy_official - 2020/21
20 - Gerd Müller - 1968/69
19 - Peter Meyer - 1967/68
19 - Gerd Müller - 1972/73
19 - Gerd Müller - 1976/77
19 - Lewandowski - 2019/20#FCAFCB #Bundesliga
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