Левандовски обновил рекорд результативности первого круга Бундеслиги

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форвард сборной Польши Роберт Левандовски форвард сборной Польши Роберт Левандовски
форвард сборной Польши Роберт Левандовски
Global Look Press

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обновил рекорд результативности первого круга немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Gracenote.

Польский форвард отметился голом в ворота «Аугсбурга» и довел число голов после 17-ти туров до 22-х.

Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил возможный трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».