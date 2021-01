Левандовски обновил рекорд результативности первого круга Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обновил рекорд результативности первого круга немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Gracenote.

Польский форвард отметился голом в ворота «Аугсбурга» и довел число голов после 17-ти туров до 22-х.

Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил возможный трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

⚽ - Most @Bundesliga_DE goals scored at the half-way point of a season (17 matches)



22 - @lewy_official - 2020/21

20 - Gerd Müller - 1968/69

19 - Peter Meyer - 1967/68

19 - Gerd Müller - 1972/73

19 - Gerd Müller - 1976/77

19 - Lewandowski - 2019/20#FCAFCB #Bundesliga