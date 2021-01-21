«Реал» вылетел из Кубка Испании от команды третьего дивизиона

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Алькояно» оказался сильнее мадридского «Реала».

Встреча прошла в Алкое на стадионе «Эль Коллао» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хосе Сольбес и Хуаньян Казанова.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Эдер Милитао.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.