Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» переиграл «Наполи».
Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилие на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0.
Для наставника «бьянконери» Андреа Пирло этот трофей стал первым в его тренерской карьере.
Напомним, что итальянский специалист возглавил «старую синьору» в августе 2020 года, сменив на этом посту Маурицио Сарри.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в пятый раз вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги.
close