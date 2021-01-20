Врачи рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом Малафеева

Врачи рассказали о состоянии бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева.

19 января стало известно, что экс-футболист был госпитализирован с коронавирусом. По словам жены бывшего спортсмена Екатерины Малафеевой, у мужа было диагностировано тяжелое повреждение легких.

«Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации», — заявили ТАСС в медицинском учреждении.

Ранее жена Малафеева рассказала о состоянии госпитализированного с COVID мужа.