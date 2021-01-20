Врачи рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом Малафеева
Антон Борисов
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Врачи рассказали о состоянии бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева.
19 января стало известно, что экс-футболист был госпитализирован с коронавирусом. По словам жены бывшего спортсмена Екатерины Малафеевой, у мужа было диагностировано тяжелое повреждение легких.
«Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации», — заявили ТАСС в медицинском учреждении.
Ранее жена Малафеева рассказала о состоянии госпитализированного с COVID мужа.
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