Глава UFC отреагировал на победу брата Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о дебюте россиянина Умара Нурмагомедова в организации.

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

«Просыпайтесь все, бои уже идут! Еще один непобежденный Нурмагомедов сделал 13-0», — написал Уайт в Twitter.

Для россиянина эта победа стала 13-й в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов оценил дебют брата в UFC.

Wake up everyone, fights are on! Another undefeated Nurmagomedov @UmarNmgdv goes to 13-0 @TeamKhabib #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/q0FLfq79Ph