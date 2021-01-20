Загитова прокомментировала анонс командного турнира в Москве

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) анонсировала командный турнир в Москве.

Сообщается, что турнир с участием двух команд пройдет с 5 по 7 февраля в «Мегаспорте».

Отметим, что капитанами команд станут российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Загитова прокомментировал анонс турнира.

«Стать капитаном команды в таком турнире – большая честь для меня. Уверена, что выступления доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей», — цитирует фигуристку официальный сайт ФФККР.

Призовой фонд турнира составит 10 млн рублей.

Ранее стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.