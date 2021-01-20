Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «ППГ Пэйнтс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Тедди Блюгер, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

У проигравшей команды отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, оформивший дубль на свой лицевой счет.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).