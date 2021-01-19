ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Андрей Черников
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Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Брендан Лайпсик и Сергей Андронов. За красно-белых шайбу забросил Илья Талалуев.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Спартак» — 2:1
1:0 — Лайпсик (Александр, Попов) — 14:34
1:1 — Талалуев (Торченюк) — 22:13
2:1 — Андронов — 58:05.
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