Министр иностранных дел Латвии остался доволен решением ИИХФ о ЧМ по хоккею

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о лишении Минска права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Это верный сигнал о том, что спорт не используется во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства. Готовы оценить принятие всего чемпионата», — написал Ринкевичс в Twitter.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.