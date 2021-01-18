Министр иностранных дел Латвии остался доволен решением ИИХФ о ЧМ по хоккею

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о лишении Минска права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Это верный сигнал о том, что спорт не используется во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства. Готовы оценить принятие всего чемпионата», — написал Ринкевичс в Twitter.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.



Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.