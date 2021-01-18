Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что Латвия может самостоятельно провести чемпионат мира 2021 года, передает ТАСС.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске, но столицу Белоруссии лишили права на проведения соревнований.



«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Мы можем в одиночку провести турнир, можем вместе с другой страной», — сказал Калвитис.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.