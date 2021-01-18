Уткин считает, что сейчас происходит гибель ЦСКА

Журналист Василий Уткин поделился мнением о ситуации в московском ЦСКА.

Напомним, команду покинули тренеры Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Также из клуба может уйти заместитель генерального директора Алексей Березуцкий.

«Происходит гибель ЦСКА. Гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали. Это расставание с прошлым. Каким будет будущее, неизвестно. Не думаю, что оно будет гарантированно хорошим», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.



Также он отметил, что эти процессы происходили в команде не один раз.

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